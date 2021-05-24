Gür: “Akaryakıta yapılan ÖTV zammı geri alınmalı”

İçinde bulduğumuz pandemi döneminde akaryakıta ÖTV zammı yapılmasını eleştiren Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, akaryakıta yapılan zamların çok yüksek olduğunu belirterek, bu durumun taşımacılık sektörü başta olmak üzere tüm hayatı kötü yönde etkileyeceğini söyledi.

Akaryakıta gelen zammı çok fazla bulduklarını ifade eden Gür, zammın aynı zamanda tüm gıda maddelerine, sağlığa, eğitime, ulaşıma, tarıma, hayvancılığa, taşımacılığa, taksiciye hem direk ve hem de dolaylı olarak yansıyacağını kaydetti.

Zamlardan en fazla zarar görecek kesimin ise ulaşım ve taşıma işi yapan taksici, otobüsçü, kamyoncu, minibüsçü, servisçi ve kamyonetçi esnafının olacağına dikkat çeken ÇESOB Başkanı Recep Gür, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Zamla birlikte araçların bakım ve onarımları ile yedek parçaya gelecek zamlar bu kesimde çalışan milyonlarca insanlarımızı daha da zor yaşam koşulları altına sokacaktır. Akaryakıta yapılan zam her zaman olduğu gibi doğal olarak zincirleme tüm tüketim mallarına yansıyacaktır.

Hükümetimizden talebimiz eğer halkın yararına bir şey yapmak istiyorlarsa, uçaklara, armatörlere, balıkçılara verildiği gibi toplu taşıma yapan sektöre de aynı şekilde ucuz akaryakıt verilmelidir. Bu yapıldığı takdirde halkımız biraz olsun rahat nefes almış olacak ve zamların etkisini çok fazla hissetmeyecektir.

Taşımacılık sektörünün ayakta kalabilmesi için ÖTV'siz indirimli akaryakıt verilmesini istiyoruz. Bu zam pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafı daha da zora sokacaktır.” (Haber Merkezi)

