Günün konusu olan araç tahsisi ile ilgili başkan konuştu

Ortaköy Belediyesi tarafından 2019 yılında Suyolu Mahallesi’nde yapılan yol açma çalışması sırasında haksızlığa uğradıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, belediyeden şikayetçi oldu ve konuyu yargıya taşıdı. Yapılan şikayetin ve incelemelerin ardından 14 Ekim’de Çorum Adliye Sarayı’nda ilk duruşma görüldü. Mahkeme gününden önce şikayette bulunan 69 kişi, maddi imkanları olmadığı için 60 kilometre mesafedeki Adliye Sarayı’na gidemediklerini belirterek, Belediye Başkanı Taner İsbir’den yardım istedi. Başkan İsbir ise kendisini şikayet eden vatandaşlar için 2 minibüs ayarladı. Minibüse binen vatandaşlar, Çorum Adliye Sarayı’nda düzenlenen mahkemeye katıldı, ardından da mahallelerine geri döndü.



‘YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA SICAK BAKMIŞLARDI’

Yaşanılanları anlatan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Belediye başkanlarının görevi vatandaşa hizmettir ve başkanlar, vatandaşlarını hiçbir zaman mağdur etmezler. 3 yıl önce ilçemizin Suyolu Mahallesi’nde bir yol açımı çalışmamız vardı. Vatandaşlar, yol açımı çalışmalarımıza gayet sıcak baktıklarını söylediler, parsel sahipleri 60 kişinin üzerindeydi ve ‘yol açılsın sayın başkan, yol medeniyettir, hem de bir an önce açılsın’ dediler. Bizim de yol açmaya imkânlarımız olmadığı halde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından iş makinesi talep ettik ve 3 kilometrelik bir alanda yollar oluşturduk. Daha sonra o dönemde seçim zamanı yaklaşmıştı, birileri o vatandaşlarımızın kafasını karıştırmış olmalı ki, ‘yol açılsın’ diyen vatandaşlarımız bize geldiler ve ‘yolun açılması için size şifahi olarak olur verdiysek de, tarlalarımızdan geçen yolun değerini istiyoruz’ dediler. Belediyelerde de İmar kanunu 18’inci madde uygulaması vardır. 18’inci madde uygulaması olduğu için bedelini ödemek mümkün değil, onlar da ‘o zaman bizde mahkemeye veririz’ dediler. Biz de belediye olarak, ‘tabi ki verebilirsiniz, hukuk nasıl bir sonuca varırsa bizde ona göre hareket ederiz’ dedik. Seçim bitti ve ben ikinci kez başkan seçildim, sonra vatandaşlarımız bizi mahkemeye verdi” dedi.



‘BAŞKANIN İŞİ MAĞDURİYETİ ÇÖZMEKTİR’

14 Ekim’de duruşmanın görüldüğünü belirten Başkan İsbir, “Sabah 09.00’da duruşma görüldü ve duruşmadan önce bizi şikayet eden vatandaşlarımızdan bir talep geldi. vatandaşlarımız, ‘Çorum ve Ortaköy ilçesini arası 60 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak’ dediler. Ben de, ‘burada vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusu, belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, siz kaç kişisiniz’ diye sordum, onlar da ‘iki minibüs olursa gidip gelebiliriz’ cevabını verdiler. Ben de ilçede taşımacılık yapan 2 minibüsü tahsis ederek, mahkemelik olduğumuz kişileri, Çorum Adliye Sarayı’na gönderdim ve duruşmadan sonra yine tahsis ettiğimiz araçlarla geri döndüler” diye konuştu.(Yusuf ÇINAR)