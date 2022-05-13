“Günlük 16 lirayla sağlıklı ve dengeli beslenme olmaz”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yatılı olarak eğitimine devam eden öğrencilere, üç ana öğün için ayrılan günlük 16 liralık kaynağın çok yetersiz kaldığını belirterek, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri konusunda Meclis Araştırması açılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Tufan Köse, araştırma önergesinde şöyle dedi:

“Ülkemizde eğitim alanındaki sorunlara bir türlü çözüm bulunamamaktadır. 20 yıllık süreçte var olan sorunlara yenileri eklenmiştir. Sürekli sistem değişikliğine gidilmiş, eğitimde reform adı altında sistem siyasal iktidarın ideolojisi doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılmıştır. Zorunlu eğitim kapsamında 18 milyondan fazla, yükseköğretimde ise 8 milyon civarında öğrencimiz eğitim görmektedir. Anne-babaları ile birlikte neredeyse nüfusumuzun 73 milyonunun doğrudan eğitimle ilgili olduğu görülmektedir.

Anayasamızın 42’nci maddesinde ‘...Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar’ ifadelerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda sosyal devlet olmanın bir gereği, maddi imkânlardan yoksun tüm öğrencilerin eğitime erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Öte yandan, eğitim bütçesi 2016’dan bu yana GSYH içerisinde ve Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde azalma eğilimine girmiştir. 2016 yılında % 19.24 olan eğitim bütçesinin payı 2022’de %15.6’ya, 2002’de GSYH’nın %3.79’u eğitime ayrılırken, 2022’de bu oran %3.47’ye gerilemiştir. Ayrıca, MEB bütçesi de son beş yılda merkezi yönetim bütçesi içerisinde azalma eğilimine girmiştir. MEB bütçesinin GSYH’ye oranı 2016 yılında %2.93 iken 2022 yılında %2.39’a gerilemiştir.

Bakanlık bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı 2016 yılında % 13.38 iken 2022 yılında ise azalarak 10.79’a düşmüştür. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerindeki payının sürekli azalması ailelerin eğitim harcamalarının artmasına neden olmuştur. Öte yandan en yoksul %20’lik dilimde bulunan ailelerle en zengin %20’lik dilimde bulunan ailelerin eğitim harcamaları arasında 20.5 katlık bir fark oluşmuştur.

Eğitim bütçesindeki bu azalmaya paralel olarak özellikle maddi yoksunluk çeken öğrencilerimize hizmet eden yatılı okul sayımızda ciddi bir azalma meydana gelmiştir. 2002 yılından bu yana yatılı okulların sayısında %40.1, öğrenci sayısında ise %79.51 oranında azalma meydana gelmiştir. 2002 yılında 521 olan yatılı okul sayısı 286’ya, 278 bin olan öğrenci sayısı ise 57 bine düşmüştür. Özellikle 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlanması ile maddi yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları için nitelikli eğitime erişme şansı oldukça azalmıştır.

Ülkemiz genelinde yatılı ve pansiyonlu 3 bin 93 okul bulunuyor. Bu kurumlarda 542 bin 464 yatak kapasitesinin sadece 320 bin 219’u kullanılıyor. Yatılı olarak eğitime devam eden öğrencilerimiz için, üç ana öğün ve bir ara öğün için günlük toplam 16 TL kaynak ayrılıyor. Bu kaynak ile çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmeleri mümkün değildir.

Toplumun gelişmesi ve kalkınması devletin vatandaşlarına sağladığı eğitim imkanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bugün gelinen noktada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu okullara ayırdığı bütçenin sınırlı olması nedeniyle çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde yemek hizmeti sunulamıyor.

Öğrencilerin beslenmelerinin yeterince sağlanmadığından, gıda ihtiyacı için gerekli ödeneğin artırılması yönünde tedbirler alınması zorunluluktur. Öte yandan aşçı/aşçı yardımcısı, sayman, ambar memuru, temizlik görevlisi ve sağlık personelinin olmaması nedeniyle verilen hizmetlerde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütümün ortaya koyduğu veriler, Türkiye’de 11-15 yaş çocuklarının sağlık şikayetlerinin baş ağrısı, karın ağrısı, yorgun ve sinirli hissetme, endişeli hissetme, uyku bozukluğu, baş dönmesi olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın yaşadığı bu sorunlara ilişkin ise en önemli sebep gıda yoksulluğu olarak belirtilmektedir.

Tüm bu sebeplerle, zorunlu eğitim kapsamındaki ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencilerimizin beslenme sorunlarının tespiti ve çözümü için Anayasamın 98, TBMM îç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 10.05.2022”

