Son Dakika

“Günlük 16 lirayla sağlıklı ve dengeli beslenme olmaz”

Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Ülkemiz genelinde yatılı ve pansiyonlu 3 bin 93 okul bulunuyor. Bu kurumlarda 542 bin 464 yatak kapasitesinin sadece 320 bin 219’u kullanılıyor. Yatılı olarak eğitime devam eden öğrencilerimiz için, üç ana öğün ve bir ara öğün için günlük toplam 16 TL kaynak ayrılıyor. Bu kaynak ile çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmeleri mümkün değildir.” dedi.

Güncel 13.05.2022, 00:19
21
“Günlük 16 lirayla sağlıklı ve dengeli beslenme olmaz”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yatılı olarak eğitimine devam eden öğrencilere, üç ana öğün için ayrılan günlük 16 liralık kaynağın çok yetersiz kaldığını belirterek, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri konusunda Meclis Araştırması açılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na başvurdu. 
Tufan Köse, araştırma önergesinde şöyle dedi: 
 “Ülkemizde eğitim alanındaki sorunlara bir türlü çözüm bulunamamaktadır. 20 yıllık süreçte var olan sorunlara yenileri eklenmiştir. Sürekli sistem değişikliğine gidilmiş, eğitimde reform adı altında sistem siyasal iktidarın ideolojisi doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılmıştır. Zorunlu eğitim kapsamında 18 milyondan fazla, yükseköğretimde ise 8 milyon civarında öğrencimiz eğitim görmektedir. Anne-babaları ile birlikte neredeyse nüfusumuzun 73 milyonunun doğrudan eğitimle ilgili olduğu görülmektedir.
Anayasamızın 42’nci maddesinde ‘...Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar’ ifadelerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda sosyal devlet olmanın bir gereği, maddi imkânlardan yoksun tüm öğrencilerin eğitime erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.
Öte yandan, eğitim bütçesi 2016’dan bu yana GSYH içerisinde ve Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde azalma eğilimine girmiştir. 2016 yılında % 19.24 olan eğitim bütçesinin payı 2022’de %15.6’ya, 2002’de GSYH’nın %3.79’u eğitime ayrılırken, 2022’de bu oran %3.47’ye gerilemiştir. Ayrıca, MEB bütçesi de son beş yılda merkezi yönetim bütçesi içerisinde azalma eğilimine girmiştir. MEB bütçesinin GSYH’ye oranı 2016 yılında %2.93 iken 2022 yılında %2.39’a gerilemiştir.
Bakanlık bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı 2016 yılında % 13.38 iken 2022 yılında ise azalarak 10.79’a düşmüştür. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerindeki payının sürekli azalması ailelerin eğitim harcamalarının artmasına neden olmuştur. Öte yandan en yoksul %20’lik dilimde bulunan ailelerle en zengin %20’lik dilimde bulunan ailelerin eğitim harcamaları arasında 20.5 katlık bir fark oluşmuştur.
Eğitim bütçesindeki bu azalmaya paralel olarak özellikle maddi yoksunluk çeken öğrencilerimize hizmet eden yatılı okul sayımızda ciddi bir azalma meydana gelmiştir. 2002 yılından bu yana yatılı okulların sayısında %40.1, öğrenci sayısında ise %79.51 oranında azalma meydana gelmiştir. 2002 yılında 521 olan yatılı okul sayısı 286’ya, 278 bin olan öğrenci sayısı ise 57 bine düşmüştür. Özellikle 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlanması ile maddi yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları için nitelikli eğitime erişme şansı oldukça azalmıştır.
Ülkemiz genelinde yatılı ve pansiyonlu 3 bin 93 okul bulunuyor. Bu kurumlarda 542 bin 464 yatak kapasitesinin sadece 320 bin 219’u kullanılıyor. Yatılı olarak eğitime devam eden öğrencilerimiz için, üç ana öğün ve bir ara öğün için günlük toplam 16 TL kaynak ayrılıyor. Bu kaynak ile çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmeleri mümkün değildir.
Toplumun gelişmesi ve kalkınması devletin vatandaşlarına sağladığı eğitim imkanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bugün gelinen noktada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu okullara ayırdığı bütçenin sınırlı olması nedeniyle çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde yemek hizmeti sunulamıyor.
Öğrencilerin beslenmelerinin yeterince sağlanmadığından, gıda ihtiyacı için gerekli ödeneğin artırılması yönünde tedbirler alınması zorunluluktur. Öte yandan aşçı/aşçı yardımcısı, sayman, ambar memuru, temizlik görevlisi ve sağlık personelinin olmaması nedeniyle verilen hizmetlerde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütümün ortaya koyduğu veriler, Türkiye’de 11-15 yaş çocuklarının sağlık şikayetlerinin baş ağrısı, karın ağrısı, yorgun ve sinirli hissetme, endişeli hissetme, uyku bozukluğu, baş dönmesi olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın yaşadığı bu sorunlara ilişkin ise en önemli sebep gıda yoksulluğu olarak belirtilmektedir.
Tüm bu sebeplerle, zorunlu eğitim kapsamındaki ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencilerimizin beslenme sorunlarının tespiti ve çözümü için Anayasamın 98, TBMM îç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 10.05.2022”
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@