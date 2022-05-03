Güngörmüşler unutulmadı

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak güngörmüşlerle sohbet etti. Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki güngörmüşlerle bir araya gelen Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, güngörmüşlerle tek tek ilgilenerek hatırlarını sordu.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ın kendilerini unutmadığını bu güzel sürprizle bir kez daha gören güngörmüşlerimizin, bayramda ziyaret edilmelerinin sevinci yüzlerine yansıdı.



(Volkan SINAYUÇ)

