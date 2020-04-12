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Güngörmüşler Konağı bitmek üzere

Çorum’da ulu çınarlara tahsis edilecek olan Güngörmüşler Konağı gün sayıyor.

Güngörmüşler Konağı bitmek üzere

Çorum’da ulu çınarlara tahsis edilecek olan Güngörmüşler Konağı gün sayıyor.

12 Nisan 2020 Pazar 21:45
Güngörmüşler Konağı bitmek üzere

Çorum Belediyesi tarafından restore edilen eski Karakol Konağı’nın bahçesinde bulunan ve ilimizdeki ulu çınarlara tahsis edilecek Güngörmüşler Konağı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Konaktaki çalışmaları Başkan Yardımcısı Yağbat ile birlikte inceleyen Aşgın, ziyareti ilişkin paylaşımında; “Siz evde kalırken biz bir projemiz de daha sona geldik. Güngörmüşler Konağımız bugünlerde sabırla evde kalmaya devam eden ulu çınarlarımızı ağırlamak için gün sayıyor” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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