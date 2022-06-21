Güney Koreliler, Çorum’la ilişkilerini geliştirmek istiyor

Prof. Yıldırım, eski Büyükelçi Yun Soo Cho’nun geçmişte, Ankara Üniversitesi ile Korea Üniversitesi arasında protokol imzalanmasına aracılık ettiğini ve çok sayıda Türk öğrencinin Günrey Kore’de bir ay süreyle karşılıksız eğitim almalarını sağladığını hatırlatarak, “Sayın eski Büyükelçinin ülkemizin kültür mirasına göstermiş olduğu derin ilgi ve bu mirası kendi ülkesine tanıtabilme gayreti bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın da katıldığı Güney Koreli grup, önceki akşam Çorum’a gelerek Anitta Otel’de konakladı. Dün sabah Çorum Müzesi’ni gezen konuklar, daha sonra Alacahöyük’e ve Hattuşa’ya geçtiler.

Prof.Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, Büyükelçi Yun Soo Cho, ülkesine döndükten sonra Kore Avrasya Uygarlıklarını Araştırma Topluluğunda akademik çalışmalara başladı ve halen sürdürüyor. Eski Büyükelçi, Hitit Başkenti Çorum’la kültürel ve ekonomik yeni işbirliği projeleri geliştirmek istiyor.



(Haber Merkezi)

