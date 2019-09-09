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Güney Koreli öğrenciler Çorum’daki kazılarda

Ülkelerinde arkeoloji eğitimi gören Güney Koreli öğrenciler, binlerce kilometre uzaklıktaki Çorum'da devam eden kazı çalışmalarında hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de Türk halkının yaşam şeklini ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı elde ediyor.

Güney Koreli öğrenciler Çorum’daki kazılarda

Ülkelerinde arkeoloji eğitimi gören Güney Koreli öğrenciler, binlerce kilometre uzaklıktaki Çorum'da devam eden kazı çalışmalarında hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de Türk halkının yaşam şeklini ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı elde ediyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:47
Güney Koreli öğrenciler Çorum’daki kazılarda

Hititlerin başkenti Hattuşa ile Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Alacahöyük başta olmak üzere tarihsel açıdan birçok döneme ait zengin arkeolojik alanlara ev sahipliği yapan Çorum, arkeoloji bölümünde okuyan Güney Koreli öğrenciler için eğitim yuvası oldu.

Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki önemli kazı alanlarına 2016 yılından bu yana her yıl 10 civarında Güney Koreli öğrenci de katılıyor.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler, kazı alanlarında hem Anadolu'nun tarihi zenginliklerine tanıklık ediyor hem de burada kazandıkları arkeolojik birikimlerini ülkelerine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yabancı öğrenciler, Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük, Resuloğlu, Şapinuva ve Eskiyapar gibi binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan kazı alanlarına ev sahipliği yapan Çorum'da da eğitim görüyor.

 UNESCO'nun "Dünya Mirası" ile "Dünya Belleği" listelerinde yer alan tek antik şehir unvanına sahip Hattuşa'nın yanı sıra ilk milli kazı alanı Alacahöyük ile Şapinuva, Resuloğlu ve Eskiyapar'da devam eden kazı çalışmalarına katılan Güney Koreli öğrenciler, bilgi ve becerilerini sadece arkeoloji alanında artırmakla kalmayıp aynı zamanda Türk halkının yaşam şeklini ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı elde ediyor. (AA)

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