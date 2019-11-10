Güney Kore ile Valilik arasında kültürel işbirliği

İki şehir arasında kültürel alışverişe katkı sağlamak, turizm değerlerini tanıtmak, tarih ve kültür üzerine bilimsel çalışmalar yaparak bu iki şehir arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla protokol imzalandığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Güney Kore’nin Gimhae şehri heyeti ile yapılan görüşmeler sonunda Çorum ile Gimhae şehri arasında kültürel işbirliği anlaşması imzalandı.

Protokolün imzalandığı törende Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Gimhae Meclis Başkanı Hyong-su Kim, Meclis Başkan Yardımcısı Lee Jeong-hwa, Meclis Sekreteri Ha Sung-Ja, komite üyeleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül hazır bulundu. Protokol doğrultusunda yapılacak ortak faaliyetler ile iki medeniyetin tarihteki izleri araştırılacak ve iki şehir arasında tarih, kültür ve turizm değerlerinin buluşması sağlanacak.

Anlaşma töreninin ardından Gımhae Belediye Meclisi Meclis Başkanı HyongSu Kim ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler takdim edilirken, her iki şehir arasında kültürel işbirliğini geliştirmek adına fikir alışverişi yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)