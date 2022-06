Güney Kore heyeti Çorum Müzesi’ne hayran kaldı

Güney Kore Cumhuriyeti’nin eski Ankara Büyükelçisi Yun Soo Cho önderliğinde ilimize gelen, aralarında çok sayıda akademisyen ve iş insanının yer aldığı 35 kişilik heyet geceyi Anitta Otel’de geçirdikten sonra dün sabah saatlerinde Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte ilimizin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıma fırsatı yakalayan heyeti Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar karşıladı. Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı’nın da eşlik ettiği heyete Çorum Müzesi’nin binası başta olmak üzere içerisinde yer alan Hatti, Hitit, Helenistlik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait arkeolojik ve etnografik eserler tek tek gezdirildi.

Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar’ın rehberliğinde müzeyi gezen ve eserleri büyük bir hayranlıkla inceleyen Güney Koreli heyet, müzedeki her bir detayı hem gözlemledi hem de fotoğraflarını çekti.

Gezinin ardından heyete ziyareti için teşekkür eden Kubalı, Güney Koreli misafirlerin yapmış oldukları güzel ve anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilimize tekrar davet etti.

Güney Kore’nin Hanyang Üniversitesi’nin dünyaca tanınmış profesörlerinden Prof. Dr. Hee Soo Lee de gezi sonunda düşüncelerini dile getirdi. Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65.’nci yılına girdiğini belirterek ülkemizi daha yakından tanıma adına ilimize geldiklerini vurgulayan Prof. Lee, Güney Kore ve Türkiye kardeşliğini her alanda geliştirmeyi amaçladıklarını, Türkler ile Güney Korelilerin kan kardeşi olduğunu, bu sevgiyi gerçek anlamda her alanda işbirliği yaparak sadece kalplerde kalmamasını istediklerini vurguladı.

Güney Kore heyeti toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile tamamladıkları Çorum Müzesi ziyaretinin ardından Alacahöyük ve Boğazkale Hattuşa’ya geçti.



(Volkan SINAYUÇ)