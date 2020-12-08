“Güney Kampüsü hayata geçirilmeli”

“Güney Kampüsü Projesini CHP olarak çok önemsiyoruz ve bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Laf değil iş istiyoruz” diye konuşan Mehmet Tahtasız, 2018 yılında temel atılacağı ifade edilen ve tam bir Sağlık Merkezi olarak düşünülen kampüsün ilimizin çehresini değiştireceğini umdukları bir proje olduğunu dile getirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile bazı parti yöneticileri, Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü yanında bulunan oto pazarı alanında biraraya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tahtasız, projenin bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ederek artık laf değil iş istediklerini vurguladı.

CHP olarak Çorum ve Çorum halkı için ellerinden ne geliyorsa, herkesle, her zaman ve her yerde birlikte olmaya hazır olduklarını dile getiren Tahtasız, “Burada tıp fakültesi, veterinerlik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, kongre merkezi, 200 yataklı hastane, sağlık bilimleri fakültesi, deney hayvanları araştırma merkezi, sağlık hizmetleri meslek yükse okulu, kapalı spor salonu, yüzme havuzundan oluşan bir sağlık merkezi yapılması projede bulunmaktadır” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bugün, 2018 yılında yapına başlanması planlanan görselleri, animasyon filmi ve resimleri 19 Aralık 2017’den itibaren Youtube’da ve Hitit Üniversitesi’nin internet sitesinde tanıtım filmi yayınlanan Güney Kampüsü alanındayız. Bu alan tam 461 dönüm olarak Hitit Üniversitesine tahsis edilmiştir. 17 Mart 2006 tarihinde kurulan Çorum Hitit Üniversitemizde bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda 1.399’u lisansüstü öğrencisi olmak üzere 16.000 civarında öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemiz için il merkezimizde Kuzey ve Güney Kampüsü olarak iki ana yerleşke planlanmıştır. Kuzey kampüsünün 1. Etap yatırım faaliyeti yıllardır devam etmektedir. Enerji merkezi, Kütüphane, Yemekhane, Spor Bilimleri tamamlanmış, İlahiyat Fakültesi binası tamamlanmaya çalışılmakta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binaları ise ne zaman tamamlanacağı bilinmemektedir. Öğrenci yurtları, Fen Edebiyat Fakültesi ve buna benzer diğer yapılar gündemde bile bulunmamaktadır.

2018 yılında temel atılacağı ifade edilen Güney Kampüsü tam bir Sağlık Merkezi olarak düşünülmüş, ilimizin çehresini değiştireceğini umduğumuz bir proje olmuştur. Burada Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Kongre Merkezi, 200 Yataklı Hastane, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Okulu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzundan oluşan bir sağlık merkezi yapılması projede bulunmaktadır. 6 Ekim 2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüs Altyapısı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi ihale edilmiştir. Bu projeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemsiyoruz ve bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Laf değil iş istiyoruz. Pandemi döneminde yaşananlar genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Üniversiteler sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik kalkınma için gerekli olan önemli temel kuruluşlardır. Maalesef ki üniversitemiz istenilen seviyeden oldukça uzak olup gençlerimizin tercih ettiği bir üniversite değildir. Fakültelerin bir çok bölümleri açılamamış, açılanlarda da bir çok sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinin başında alt yapının yapılamamış olmasıdır. Alt yapı öğrenme, öğretme, çalışma ortamlarıdır. En önemli alt yapı insan alt yapısıdır. İdari personellerin tercih edeceği bir il olmamız gereklidir.

“YARIM KALAN DEVLET YATIRIMLARI BİTMELİ”

Burası da Çorum’un yılan hikayesine dönen, yarım kalan havaalanı, demiryolu, güney çevre yolu, polis okulu yerine polis moral eğitim merkezi kurulacağı İçişleri Bakanı tarafından belirtilmişti, getirilmesi planlanan acemi birliği, tamamlanamayan İş-Kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Sarayı, Kapalı Spor Salonu, tarımsal sulama göletleri, bitirilmiş işletilemeyen turizm yatırımları ve işletilemeyen tarımsal yatırımlara dönmemesi için Çorum halkını, sayın valimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı, rektörümüzü, siyasi parti yöneticilerini, sivil toplum örgütlerini, emekçi basını göreve davet ediyoruz. Çorum’da yarım kalan devlet yatırımları tamamlanana kadar, Çorum hak ettiği yatırımları alana kadar herkesi birlik, beraberlik içinde olmaya çağırıyorum.

“ÇORUM’U ÇAĞDAŞ BİR BİLİM MERKEZİ YAPALIM”

Burada bir hikaye anlatalım. 2010 yılında Ak Parti İlçe Başkanı, ‘bu tren Çorum’a gelmez’ diyen MHP’nin o dönem ki il başkanına; “o tren Çorum’a gelecek, ben de seni o trene bindirmeyeceğim” demişti. Aradan 10 yıl geçti acaba kim haklı çıkacak? Umarım o dönem ki Ak Parti İlçe Başkanı haklı çıkar. Bir Ak Parti milletvekili de; “birkaç kişi istiyor diye havaalanı getirecek değiliz. Hayatında uçağı havada gören de havaalanı istiyor” demişti. İnşallah bu zihniyet değişmiştir. Dünya Merkezi Hitit başkenti Çorum’umuzu hoşgörü, çağdaş bir bilim merkezi yapmaya var mısınız? CHP olarak Çorum ve Çorum halkı için elimizden ne geliyorsa, herkesle her zaman ve her yerde birlikte olmaya hazırız.”

(Haber Merkezi)