Güneş Enerji Santrali imar planı onaylandı

İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı son toplantısı Mehmet Bektaş yönetimindeki oturumla yapıldı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından önerge verilmeyince gündem maddelerine geçildi.

Buna göre ilk olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Merkeze bağlı Kutluca Köyünde mülkiyeti idareye ait 1980 parsel nolu taşınmazın üzerinde kurulacak olan Güneş Enerji Santrali’ne yönelik plan müellifince hazırlanan imar planları ve ekleri ile ilgili hazırladığı rapor okunarak kabul edildi.



Komisyon Başkanı Süleyman Ateş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince toplanan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda GES üretilecek alanın “Enerji Üretim Alanı” olarak işaretlendiğini; konuyla ilgili BOTAŞ, TEİAŞ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü'nden uygun görüş alındığı, YEDAŞ ile 01/04/2021 tarih ve 36247 sayılı yazı ile bağlantı anlaşmasının onaylandığını ve söz konusu imar planı teklifini uygun bulduklarını belirtti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu oy birliğiyle onaylandı.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ilimizdeki ata tohumların durumu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Süleyman Ateş’in üyelerin bilgisine sunduğu rapora göre ilimizde 1-On dilim kavun (Sungurlu İlçesi). 2-Çorum Mor soğan (Alaca İlçesi), 3-Höke üzümü (Boğazkale İlçesi), 4-Elmalı fasulyesi (İskilip İlçesi), 5-Osmanefe fasulyesi (İskilip ilçesi). 6-İskilip kabağı (İskilip ilçesi). 7-Kargi bamyası (Kargi İlçesi ve 8-Kapari (Dodurga) gibi bazı ürünlerin ata tohumu olan ürünler olduğu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında ise Osmancık 97 çeltik çeşidi ve Oğuzlar 77 Ceviz çeşidinin tescil edilmiş ürün olarak bayilerden satışının yapıldığı vurgulandı.

Toplantıda ilimizde ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcuların durumuyla ilgili rapor da okundu. Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İsmail Keşliktepe ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda güreş, bilek güreşi, wushu, muay, thai, kick boks, özel sporcular masa tenisi ve badminton branşlarında toplam 50 sporcunun temsil ederek çeşitli dereceler kazandığını dile getirdi. Keşliktepe bazı başarılı sporcuların isminin çeşitli spor tesislerine verildiğini de açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

