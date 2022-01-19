Güner Ateş toprağa verildi

Çorum'un tanınmış şahsiyetlerinden, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski başkanı Abdullah Ateş’in eşi, emekli öğretmen Güner Ateş (67) toprağa verildi.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Abdullah Ateş’in eşi, Onur Ateş ve Eda Kaya’nın anneleri, Gönül Akyıldız ve Mustafa Çek’in kardeşi, Albayrak İlkokulu’ndan emekli öğretmen Güner Ateş’in cenazesi Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

