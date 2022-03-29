Gündoğdu Yıldırım’ın 8. kitabı

Yazar Gündoğdu Yıldırım, Kırmızı Leylek Yayınları’ndan çıkan kitabında, “Ülkemizde eğitim sorunun temeli nedir? Çözüm için neler yapılması gerekir? Hangi reformlar hayata geçirilmelidir?” gibi can alıcı konuların altını bir kez daha çizerken, okura ahlak, felsefe ve bilim ışığında somut çözüm yolları sunuyor.

Gündoğdu Yıldırım, “Binalar değil, kişiler eğitir. Bunu unutmamak gerekir. Eğitime bakış açısı önemlidir. Tüm meselelerde felsefe yapmalı, felsefe temelli yaşam tarzını yaşam felsefesi yapmalıdır. Bilim dersi konmalıdır. Bilimin doğuşu, tarihteki gelişim süreci öğretilmelidir. Bilim insanlarının hayatı, insanlığa yaptıkları hizmet anlatılmalıdır.” ifadelerini kullanıyor. (Haber Merkezi)

