Gündoğdu Yıldırım’ın 7. kitabı “Mülteci” kitapçılarda

Dini sebeplerden ötürü ülkesini terk etmek zorunda kalan bir ailenin gerçek yaşam hikâyesinin anlatıldığı romanda özgürlük ve demokrasinin insan yaşamı için önemi aktarılırken herkesin bir mülteci adayı olduğunu tekrar hatırlatıyor.

Mülteci romanı arka kapak yazısında “Dini sebeplerden ötürü ülkesini terk etmek zorunda kalan bir ailenin gerçek yaşam hikâyesini tüm gerçekliğiyle okumaya hazır mısınız? İran’da yaşayan Pervane, Bahai bir anne ve Şii bir babanın çocuğudur. Bahai inançlarından dolayı doğup büyüdüğü ülke, ailesi için yaşanmaz bir hal almıştır. Kanada’da yeni bir yaşam kurma ümidiyle zor bir yolculuğa çıkarlar. Yolculuğun ilk adımı olarak Türkiye’ye geçici sığınma talebinde bulunurlar. Hayallerindeki Türkiye’den çok farklı bir ülkeyle karşılaşacaklarından habersizlerdir. 15 Temmuz darbe girişimi, toplum baskısı, dışlanma, tecavüz girişimi derken birçok zorluklarla karşılaşırlar. Birbirine sımsıkı tutulmuş olan bu aileyi kıtalar ve yıllar ayırsa da yarınlar için her zaman umutları vardır…” cümleleriyle okurun dikkatini çekiyor.

(Haber Merkezi)

