Gündoğar sağlığına kavuştu

Üç haftadır Çorum’daki evinde istirahat eden Muzaffer Gündoğar, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Muzaffer Gündoğar, kızı Gülay Demirci ile damadı Murat Demirci’nin yaşadıkları Samsun’da, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Enis Kuruoğlu tarafından ameliyat edilmiş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan oğlu E.Tabip Yarbay Arif Özgür Gündoğar’ın da ilgi ve takibiyle kısa sürede ayağa kalkmıştı.

ÇORUM HABER, Çorum’un büyük değerlerinden, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’a geçmiş olsun der, şifa ve esenlik dileklerini sunar. (Volkan SINAYUÇ)

