Gündem: “Orman yangınları”
Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi, eğitimci-karikatür sanatçısı Altan Özeskici’nin, öğrencileriyle birlikte 2001 yılından beri aralıklarla çıkarmakta olduğu, bu yıl ise dijital olarak yayınına yeniden başlayan Tebeşir Karikatür Dergisi, Temmuz 2022 sayısında güncel bir sorunu, orman yangınlarını konu edindi.
Güncel 18.07.2022, 19:51
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Altan Özeskici, Yangın Karikatürleri Özel Sayısı’nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yangın” konulu uluslararası karikatür yarışmasına karikatürleri ile katkı sağlayan öğrencilerinin çalışmalarına yer verdiğini bildirdi.
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