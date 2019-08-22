Günay’dan CHP’ye iade-i ziyaret

31 Mart seçimlerinden sonra oluşan İl Genel Meclisi’nde başkanlık görevine seçilen Osman Günay, kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunanlara iade-i ziyaretler yapıyor. Günay, son olarak da CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek ve Suat Atalay’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında çeşitli konular görüşüldü.

İl Genel Meclisi yapısı ve hizmet alanları ile ilgili de fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretten her iki taraftan memnun kaldı. (Haber Merkezi)