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Günay ve Turhan istifa etti

İl Genel Meclisi Aralık ayı olağan toplantıları başladı. 

Güncel 02.12.2021, 01:00
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Günay ve Turhan istifa etti

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş yönetiminde Aralık ayı ilk olağan oturumunu gerçekleştiren İl Genel Meclisi üyeleri arasında yer alan Osman Günay ile Mehmet Turhan, gördükleri lüzum üzerine Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliğinden istifa ettiler.


Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda daha sonra üyeler tarafından verilen önergeler ele alındı. Buna göre orman köylülerinin sorunları ile ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık, ilimizdeki örenyerlerinden çıkan tarihi eserlerin korunması ile ilgili önerge Turizm, doğalgaz ile ısınan ilçelerdeki kömür satışının durumu ile ilgili önerge Çevre ve Sağlık, spastik engellilerin eğitim olanakları ile ilgili önerge Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, genç istihdamı konusunda yapılan çalışma ile projeler hakkındaki önerge Gençlik ve Spor; ilimizdeki şifalı suların durumu ile ilgili önerge AR-GE, ilimizdeki sosyal hizmet uzmanlarının görevleri ile ilgili önerge Aile ve Engelliler, şehit ve gazi dernekleri dışındaki Vakıfların faaliyetleri ile ilgili önerge de Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu’na havale edildi.
İller Bankası tarafından denetim hizmeti verilen Mecitözü Elvançelebi, Laçin Çamlıca Mescitli, Sungurlu Arifegazili, Boğazkale Yekbas ve Kargı Hacıhamza köylerinin sayısal fotogrametrik harita, jeolojik etüt, ilave revizyon imar planları ile ilgili madde incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilen toplantıda AK Partili İl Genel Meclisi üyeleri Osman Günay ile Mehmet Turhan’ın YHKB üyeliğinden istifa ettiklerine dair istifa dilekçeleri de okundu. İstifa eden YHKB üyelerinin yerine İl Genel Meclisi’nden yeni üye seçimi yapılacak.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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