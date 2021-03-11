Günay ve Çıplak’tan kadın personele çiçek

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Genel Meclisi Başkanı Günay ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çıplak ayrı ayrı kurumda çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

İl Özel İdaresi’nde çeşitli görevlerde çalışan kadınların günlerini kutlayarak tüm çalışanlara çiçek ve hediye takdim eden Günay ile Çıplak, onlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını da dinleme imkanı buldu.

İl Özel İdaresi’nde çalışan kadınlar da İl Genel Meclisi Başkanı Günay ve Genel Sekreter Çıplak’a nazik davranışı için teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

