Günay Ertuğ babasını kaybetti 

ÇORUM HABER’in Ankara’da yaşayan köşe yazarlarından ve Kızılay eski başkanlarından Günay Ertuğ’un babası Emekli Albay Sabahattin Ertuğ (95), Ankara’da Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle Çarşamba sabahı saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti.

TBMM Başkan Vekili, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın dayısı, merhume Semiha Ertuğ’un eşi, Tuncay, Tülay ve Günay Ertuğ’un babaları, Seda Kamitoğlu ve Koray Aksoy’un dedeleri, Egehan ve Zehra Kamitoğlu ile Doğa ve Dağhan Aksoy’un büyük dedeleri Sabahattin Ertuğ’un cenazesi, Ankara’dan doğduğu yer olan Kocaeli Kartepe’ye bağlı Balaban köyüne götürülerek, Perşembe günü burada askeri törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

