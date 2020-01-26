“Gün, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür”

Ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu bir partinin mensubu, Kuvayi Milliye’nin mensubu olarak bir arada olduklarını söyleyen Hakverdi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“18 yıldır devam eder AKP karanlığından bu ülkeyi kurtaracak olan öncüleri seçmek için buradayız. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Burası tıpkı bir Erzurum, Sivas Kongresi gibidir. Burası, yeni bir Kuvayi Milliye’nin, iktidara yürüyüşümüzün örgütlendiği bir yerdir.

Türkiye genelinde tüm ilçe kongrelerimizi tamamladık. Hiçbirinde en ufak bir olay yaşanmadı. Burada da birlik ve beraberlik içinde barış dolu bir kongre gerçekleştireceğiz. Buradaki kongre üzerinden iktidara yürüyeceğiz. Bunun için bir kurtarıcı gelmeyecek. Dert bizde, derman ellerimizde. Bugün Mustafa Kemal’i bekleme günü değil, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür.” (Taner ŞİMŞEK)