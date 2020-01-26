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“Gün, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve PM Üyesi hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Merkez İlçe Örgütü’nün 37. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “İktidara hep birlikte el ele vererek yürüyeceğiz” dedi.

“Gün, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve PM Üyesi hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Merkez İlçe Örgütü’nün 37. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “İktidara hep birlikte el ele vererek yürüyeceğiz” dedi.

26 Ocak 2020 Pazar 22:14
“Gün, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür”

Ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu bir partinin mensubu, Kuvayi Milliye’nin mensubu olarak bir arada olduklarını söyleyen Hakverdi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“18 yıldır devam eder AKP karanlığından bu ülkeyi kurtaracak olan öncüleri seçmek için buradayız. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Burası tıpkı bir Erzurum, Sivas Kongresi gibidir. Burası, yeni bir Kuvayi Milliye’nin, iktidara yürüyüşümüzün örgütlendiği bir yerdir.

Türkiye genelinde tüm ilçe kongrelerimizi tamamladık. Hiçbirinde en ufak bir olay yaşanmadı. Burada da birlik ve beraberlik içinde barış dolu bir kongre gerçekleştireceğiz. Buradaki kongre üzerinden iktidara yürüyeceğiz. Bunun için bir kurtarıcı gelmeyecek. Dert bizde, derman ellerimizde. Bugün Mustafa Kemal’i bekleme günü değil, Mustafa Kemal Atatürk olma günüdür.” (Taner ŞİMŞEK)

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