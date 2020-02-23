“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”

“Önemli olan politikalarımızı, projelerimizi doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek, halkla bütünleşerek onların sorunlarını çözecek yegane parti olduğumuz konusunda onlara güven verebilmektir” ifadelerini kullanan Tüfekçi, “Gün, hep birlikte yeniden bir iktidar yürüyüşü başlatma günüdür” şeklinde konuştu.

Geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları, kırgınlıkları daha da önemlisi küçük hesapları bir kenara koyarak tüm partilileri birlikte davranmaya çağıran Tüfekçi, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Her gün daha da yoksullaşan, açlığa, yokluğa, işsizliğe mahkum edilen halkımızın refah ve mutluluğu, çocuklarımızın geleceği, barış içinde yaşanası bir dünya özlemi, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti gibi yönetilen, özgür, demokratik bir Türkiye umuduyla sizleri mücadeleye çağırıyorum.

İl başkanlığına yeniden aday olmayacak olmam politik mücadelemize ara verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. AKP rejiminin sonlandırılması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında cumhuriyet aydınlanmasının sürdürülmesi yolunda CHP iktidarı için bir cumhuriyet neferi olarak aralıksız çalışmaya devam edeceğim. Eşit, adil, özgür bir dünyada ve güneşli, güzel, aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle.” (Taner ŞİMŞEK)