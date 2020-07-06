“Gün hesabı yapılmadan bütün görev alanlar taltif edilmelidir”

Başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri, öğretmenler, PTT çalışanlar ve bütün kamu çalışanlarının olağanüstü gayret göstererek kamu hizmetlerinin aksamadan yürümesini sağladığını kaydeden Aydın, “Öte yandan Vefa Destek Grupları da, devletimizin vatandaşa uzanan şefkat eli olarak, yine memurlarımız marifetiyle takdire şayan sosyal bir hizmete vesile olmuştur. Vefa gruplarında gönüllü olarak görev alan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizin bu arkadaşlarımızı, ayrım yapmaksızın taltif etmesi çok şık olacaktır. Vefa gruplarında görev alan her arkadaşımız Allah rızası için görev almış, Devletimizin vatandaşımıza uzanan eli olmuştur” dedi.

Çorum Valiliği tarafından vefa gruplarında görev alan bazı kamu çalışanlarının taltif edilirken, bazılarının taltif edilmediğini belirten Aydın, “Bazı kaymakamlıklarımız görev alan kamu çalışanlarını ödüllendirerek şık bir davranış sergilemiş, bazı ilçelerimizde böyle bir adım atılmamıştır. Türkiye Kamu- Sen İl temsilciliği olarak temennimiz ilçelerimizde de uygulama birliğinin sağlanarak ayrım gözetmeksizin, gün sayısı hesabını gütmeden bütün arkadaşların ödüllendirilmesidir” dedi. (Haber Merkezi)