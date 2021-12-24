Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, “Memurları yoksulluk sınırının altındaki ücretlere mahkûm eden sözleşmede 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesinden yalnız %1 oranında üyesi bulunan sendika üyelerinin yararlanabileceğine dair karar; Danıştay 12. Dairesi tarafından hukuksuz bulundu. Mahkeme, bütün sendika üyelerinin 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi almasına karar verdi” dedi.

Toplu sözleşme ikramiyesinden bütün sendika üyelerinin faydalanacağını kaydeden Çetinoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Toplu sözleşmede çalışanların alın terini üç ayda bir verilecek olan 400 TL ile takas edenlere yargının tokadı vurulmuştur. Kazanım diye duyurdukları; üç ayda bir verilecek olan 400 TL, toplu sözleşme ikramiyesinden medet umacak kadar sendikal mücadelenin adını karalayan bu anlayış; her geçen gün çalışanların emeklerinin yok olmasına göz yumarken toplu sözleşme ikramiyesi aldatmacası ile üye kaybının önüne geçeceğini düşünmüştür.”

Toplu sözleşme yapma yetkisi bulunan sendikaları eleştiren Çetinoğlu; “Bu anlayışa bir ders verme zamanı gelmiş ve geçmektedir. Çalışanların ve ailelerinin umutlarını sömürenlere, bunun hesabını çalışanlar soracak ve demokratik tepkilerini bu sendikalardan istifa ederek göstereceklerdir. Toplu sözleşmede, anayasaya ve yasalara aykırı biçimde alınan bu karara ses çıkarmayanlar, ellerini ovuşturanlar, bunu bir baraj olarak görüp destek verenler, tarihin sayfalarında sarı sendikal mücadelenin aktörleri olarak anılacaktır. Buradan bütün çalışanlara seslenmek istiyorum; gün haklarımıza sahip çıkma günüdür. Bizleri masada görmeyenlere, sendikal tekelleşmeye çanak tutmak isteyenlere ders verme günüdür.” dedi. (Haber Merkezi)

