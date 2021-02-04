“Gün dayanışma günüdür, yerel esnafa sahip çıkalım”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve yönetim kurulu üyeleri, farkındalık yaratmak ve esnafa sahip çıkmak adına yerel esnaftan alışveriş yaparak, Çorum halkına da çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulaş Tokgöz, “Pandemi dönemi içerisinde olduğumuz bu günlerde hepimize bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da yerel esnafımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmaya gayret göstermemiz, güzel bir dayanışma örneği olacaktır. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Gün, her türlü ekonomik zorluklar içerisinde ayakta kalma çabasında olan esnafımıza sahip çıkma günüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Yönetimi olarak yerel esnafımıza destek çağrısında bulunuyoruz. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi ihtiyaçlarını mahalle esnafımızdan almaya davet ediyoruz” dedi.

Alışveriş ve farkındalık ziyaretlerine; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Havvanur Demirtaş, Seher Bayıral, Tunçay Polat, Cengiz Akveran, Cafer Aşkın ve Fatma Olukçu da katıldı.

(Haber Merkezi)