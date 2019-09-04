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Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti

Hüseyin ve Mustafa Gülbaz’ın sahibi olduğu “Çorum Kanalizasyon ve Tesisat” firması, 7/24 hizmet vererek sorun yaşayan vatandaşların imdadına koşuyor.

Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti

Hüseyin ve Mustafa Gülbaz’ın sahibi olduğu “Çorum Kanalizasyon ve Tesisat” firması, 7/24 hizmet vererek sorun yaşayan vatandaşların imdadına koşuyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:41
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti

Hüseyin ve Mustafa Gülbaz’ın sahibi olduğu Çorum Kanalizasyon ve Tesisat, Çorum Merkez, ilçeleri ve köyleri dahil her yere hizmet veriyor.

7/24 ulaşılabilir bir işyeri olan Çorum Kanalizasyon ve Tesisat, vidanjör ile bina içi ve dışı tıkanıklıkların açılmasında vatandaşın hem imdadına koşuyor, hem de kullandıkları çelik susta ile banyoya ve lavaboya asla zarar vermeden sorunu hallediyor.

Mustafa Gülbaz, bilinmeyen rögar ve rögar kapaklarını kamera ile tespit eden makine ile artık vatandaşın çaresizliğine de çözüm bulacakları müjdesini de paylaştı.

Çorum Kanalizasyon ve Tesisat’ta ayrıca 25 santimetre derinliğe kadar asfalt ve demirli beton kesme işlemleri, 40 santimetre çapına kadar karot demir ile donatılı beton kesimleri, 35 kilo elektirikli hiltilerle kırım işi yapılırken, doğalgaz ve sıhhi tesisat tamirleri de hizmetleri arasında.

Çorum Kanalizasyon ve Tesisat, Cemilbey Caddesi’nde 6 kişilik ekibi ve her geçen gün artan hizmet kalitesiyle bütün şehir için bir telefon uzakta. (Haber Merkezi)

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