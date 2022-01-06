Gümüşhacıköy’de sözleşme imzalandı

KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Çorum Şubesi ile Gümüşhacıköy Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet tarafından imzalanan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan sözleşmede çalışanların sosyal ve özellikle mali haklar konusunda refah seviyesinin yükseltildiği, aylık net artışın dışında Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ve kamu emekçilerinin öğrenim gören çocukları için eğitim yardımlarının yapıldığı belirtildi.

Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, “Her zaman olduğu gibi tavrı, kişiliği ve emek yanlısı tutumu sonuca uzlaşmamızda katkısını esirgemeyen Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol’a ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, yapılan bu sözleşmenin Gümüşhacıköy Belediyesi emekçilerine hayırlı olmasını dileriz” dedi.

(Haber Merkezi)

