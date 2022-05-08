Gümüş mağazasını Aşgın açtı

İşyeri sahipleri Mehmet Gers ile Yunus Emre Saylan, zengin gümüş kolye ve takı çeşitleri ile Çorumluların hizmetlerinde olduklarını belirtirlerken, Kadeş Halk Oyunları Ekibi de, folklor gösterisiyle açılışa renk kattı.

(Aliye ÖNCEL)

