Gülzade Soytemiz’in cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi

Merhum Hüseyin Soytemiz’in kız kardeşi, merhum Zihni Soytemiz, Isparta’da yaşayan Fehmi Soytemiz ve Hasan Soytemiz’in ablaları olan Gülzade Soytemiz, önceki gün saat 17.30’da hayata veda etti.

Cenazesi, Cumartesi günü Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve aile yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)

