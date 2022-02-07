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Gülüm Düğün Salonu yenilenen yüzüyle hizmette 

Ferhat Güder ve Fatih Leblebici tarafından işletilen Gülüm Düğün Salonu, yenilenen yüzü ve yeni sahipleri ile Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor. 

Güncel 07.02.2022, 21:51
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Gülüm Düğün Salonu yenilenen yüzüyle hizmette 

Bünyesinde çocuk oyun alanları, gelin odası, mescit gibi bölümleri barındıran Gülüm Düğün Salonu, yemekli organizasyonlara hizmet veren 500 ve 300 kişilik 2 salonu ile “Mutluluğunuza yakışır özel bir mekân” olarak dikkat çekiyor. 
Salonda kolon olmaması nedeniyle gelin arabasının sahneye kadar girebildiği, iç tasarımı ve aydınlık ışıklandırmalarıyla birlikte geniş ve ferah atmosferiyle hizmet veren Gülüm Düğün Salonu, en özel günleri unutulmaz bir şölene çeviriyor. 

Gülüm Düğün Salonu olarak yeni bir anlayışla Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahiplerinden Ferhat Güder, evlenecek çiftlerin hayallerini süsleyecek rüya gibi bir düğün konsepti hazırladıklarını söyledi. Yeni hizmet anlayışıyla birlikte Çorum’da bir düğün salonu markası olacaklarını ifade eden Güder, “Hayatınızda belki de bir kez yaşayacağınız en özel anların her aşamasını en ince ayrıntısına kadar planlayan organizasyon ekibimizle en özel günlerinizi unutulmaz anılarına dönüştürecek. En yeni ve lüks yüzü ile yaşayacağınız mutlulukların sonsuz olmasını diler, kalitenin farkını bizimle yaşamanızı tavsiye ederiz” dedi. 
10 yıldır düğün salonu sektöründe hizmet verdiklerini aktaran Güder, “Gülüm Düğün Salonu olarak düğün, nişan, kına, kurumsal etkinlikler, bayi toplantısı, mezuniyet törenleri, sünnet düğünü, davet ve resepsiyon, baby shower, parti, doğum günü, açılış organizasyonlarınızda misafirlerimize profesyonel organizasyon ekibimizle hizmet veriyoruz” diye konuştu. 
Çorum’da ilk defa gelin arabasının düğün salonunun içine girebildiği bir konsept hazırladıklarını belirten Güder; “Yeni hizmet anlayışımızla birlikte farklı konseptler hazırladık. Örneğin çiftlerimiz salona yürüyerek değil, gelin arabası ile gelebiliyor. Salonumuzun ortasında kolon olmadığı için gelin arabası rahatlıkla sığabiliyor. Çiftlerimiz de böylelikle standart salona geliş konsepti yerine gelin arabası ile salona girerek, en özel günlerine en havalı şekilde girmiş oluyor. Gelin arabası konseptinin yanı sıra yapay kar makinesi ve sis makinesi ile de düğünlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Salona yemekli ve yemeksiz organizasyon tercihlerinin bulunduğunu kaydeden Güder, misafirlerin konforu ve rahatlığı için her türlü ayrıntıyı düşündüklerini dile getirdi.
Alanında uzman ve profesyonel ekip ile birlikte Mart ayında başlayacak yeni düğün sezonuna da hazır olduklarını belirten Güder, bahar ayında evlenecek çiftlere özel bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, erken rezervasyon yapan müşterileri de özel kampanyalar beklediğini söyledi. Güder, “En özel gününüzde bizleri seçmek ve gününüzü unutulmaz bir şölene çevirmek isterseniz, Gülüm Düğün Salonu’na gelip randevu alarak bizlerle tanışabilirsiniz” dedi. (Haber Merkezi) 
 

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