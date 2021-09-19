Gülten Sultan Danışman için kırk yemeği 

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın annesi Gülten Sultan Danışman (71), için kırk yemeği düzenlendi.



Merhum emekli eğitimci Haydar Danışman’ın eşi, Maliye memuru Metehan Danışman, Meltem Danışman Çınar ve Ankara Eti Holding’de Kimya Mühendisi Savaş Danışman’ın anneleri, Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar’ın kayınvalidesi, Saadettin Şahin, Ethem Şahin ve Gülçin Sakçı’nın ablaları olan Gülten Sultan Danışman 8 Ağustos günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Gülten Sultan Danışman, Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılan törenin ardından ise Yenice köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Danışman için Cumartesi günü ailesi tarafından kırk yemeği düzenlendi.

Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen yemeğe merhumenin ailesi ile birlikte bazı siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

