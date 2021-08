Gülten Danışman için can yemeği

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın annesi Gülten Sultan Danışman (71), için can yemeği düzenlendi.

Bilindiği gibi 2011’de vefat eden emekli öğretmen Haydar Danışman’ın eşi, Maliye memuru Metehan Danışman, Meltem Danışman Çınar ve Ankara Eti Holding’de Kimya Mühendisi Savaş Danışman’ın anneleri, Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar’ın kayınvalidesi, Saadettin Şahin, Ethem Şahin ve Gülçin Sakçı’nın ablaları olan Gülten Sultan Danışman 8 Ağustos günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Gülten Sultan Danışman, Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılan törenin ardından ise Yenice köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Danışman için önceki akşam ailesi tarafından can yemeği düzenlendi. Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen can yemeğine merhumun ailesi ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, HDP İl Başkanı Şeref Karataş ile çok sayıda davetli katıldı. Dede Nurettin Aksoy’un duasının ardından konuklar Danışman ailesi bireylerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)