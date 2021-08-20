Gültekin Ünaldı’yı kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Gültekin Ünaldı (77), zatürre tedavisi görmekte olduğu Ankara GATA’da bu sabaha karşı saat 04.00’te hayatını kaybetti.

Nesrin Ünaldı’nın eşi, Nümeyra ve Hale isimli iki kız çocuğu babası olan Gültekin Ünaldı’nın, 6 ay kadar önce Covid 19 atlattığı, daha sonra ise zatürre geliştiği öğrenildi.

Gültekin Ünaldı’nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.