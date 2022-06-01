Gülseven-Yılmaz Köse çifti Çorum’a veda ediyor

Gülseven ve Yılmaz Köse, gazetemizi ziyaret ederek dostları Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER camiasına ve Çorumlu dostlarına veda ettiler.

Çiftin 51 yıllık evlilikleri Kayseri’de başlamış, 2 yıl sonra Çorum’a yerleşmişlerdi. (Taner ŞİMŞEK)

