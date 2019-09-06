Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Gülseren Uyar, hayatını kaybetti. Uyar, gözyaşları arasında köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Kızılpınar Köyü Muhtarı ve Dernek Başkanı Ekrem Uyar’ın kardeşi, 2 çocuk annesi Gülseren Uyar, tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Çorum’a getirilirken, köy cemevinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Hitit Dernekleri Federasyonu Çorum Şube Başkanı Ali Özgür Ispanak, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.Uyar’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazından sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)