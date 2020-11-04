Gülseren Özgen, Covid 19’u atlattıktan sonra vefat etti

83 yaşında kaybettiğimiz Gülseren Özgen’in İstanbul Liv Hospital’da başarılı bir bel ameliyatı geçirdikten sonra virüs kaptığı, ancak Covid 19’u yenip testinin negatife dönmesine rağmen vücudu zayıf düştüğü için süregelen hastalıkları nedeniyle hayata veda ettiği bildirildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.