Gülseren Özgen, Covid 19’u atlattıktan sonra vefat etti
Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Alapala’nın kayınvalidesi, Mehmet Tütüncü’nün teyzesi, Kenan ve Adnan Sabuncu’nun halası Gülseren Özgen’in cenazesi, bugün saat 12.45’te Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilecek, burada kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
Güncel 04.11.2020, 10:44 04.11.2020, 14:53
466
83 yaşında kaybettiğimiz Gülseren Özgen’in İstanbul Liv Hospital’da başarılı bir bel ameliyatı geçirdikten sonra virüs kaptığı, ancak Covid 19’u yenip testinin negatife dönmesine rağmen vücudu zayıf düştüğü için süregelen hastalıkları nedeniyle hayata veda ettiği bildirildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2020
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:41
|Yatsı
|19:01