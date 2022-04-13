Gülseren Oktay vefat etti

Bir süre önce rahatsızlanarak Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırılan Gülseren Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi saat 11.00’de Buhara Özel Hastanesi’nden alınarak, Elvan Çelebi Köyü’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

