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Gülsen Özcanbaz defnedildi

Uzun yıllardır Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, işadamı Şahin Özcanbaz’ın eşi Gülsen Özcanbaz (61), son yolculuğuna uğurlandı.

Gülsen Özcanbaz defnedildi

Uzun yıllardır Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, işadamı Şahin Özcanbaz’ın eşi Gülsen Özcanbaz (61), son yolculuğuna uğurlandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:00
Gülsen Özcanbaz defnedildi

Kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Hastanesi’nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vefat eden Gülsen Özcanbaz, Çorum’da Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Çorum eski Belediye Başkanı, merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun akrabası, efsane başöğretmen, merhume Fevziye Arna’nın yeğeni, her ikisi de rahmetli olan öğretmen Huriye Sencer ve makina teknikeri Cemal Sencer’in kızları, Şahin Özcanbaz’ın eşi, Kıvanç, Serkan, Güven ve Selda Özcanbaz’ın anneleri, Duru’nun babaannesi olan Gülsen Özcanbaz’ın cenazesine ailesi ile birlikte CHP eski İl Başkanları Osman Samsunlu, Hasan Suvacı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, çok sayıda sanayici ve işadamı ile sevenleri katıldı.

Öte yandan aynı cenaze namazında Amasya Gümüşhacıköy’den gelme duvarcı ustası Temel Usta’nın da namazı kılındı. Kemal ve Sebat’ın kardeşi olan Temel Usta Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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