Gülseda & Emir Serkan çifti yarın dünyaevine giriyor

KTÜ Ekonometri mezunu olan ve bir firmada ön muhasebe personeli olarak çalışan Gülseda Sağ ile Hitit Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü harita programı mezunu, Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Atik (Avrupa Ticaret ve İş Birliği Konseyi) Çorum ve Orta Anadolu Bölge Başkanlığı İnovasyon Çalıştayı Başkanı olan Emir Serkan Kılıç’ın düğünleri bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak.

Geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlanan genç çift yarın saat 18.30’da Armina Termal Otel’de kıyılacak nikahta ömür boyu bir birlikteliğe imza atacak.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)