Gülperi & Zeynel çiftine coşkulu düğün

Çorum’un Mecitözü ilçesinin Geykoca Köyü’nden Gülperi Yüksel ile Körücek Köyü’nden Zeynel Şahin hayatlarını birleştirdi.

Yücel – Osman Yüksel çiftinin kızları Gülperi ile Sebahat ve Ali Şahin’in (merhum) oğlu Zeynel Şahin, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünleri Anadolu’nun gelenek ve göreneklerine uygun olarak Körücek’te yapılırken, düğün balosu ise Güleryüz Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER Yüksel ve Şahin ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluk diler.

(Aliye ÖNCEL)

