Gülkent caddelerinde yol 20 metreye genişliyor

Çorum Belediyesi, bölgedeki yapılaşmanın artması ve okulların ulaşım güzergahı olması sebebiyle yetersiz kalan Gülkent Caddesi ve Gülkent 1. Caddede yol genişletme ve yenileme çalışması başlattı. Toplamda iki caddede, 1400 metre uzunluğunda olan yol 20 metreye genişleyerek yeniden yapılacak.



Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İki caddemizde de alt yapı çalışmalarını bitirerek kazı ve dolgusunu yaptık. Asfalta hazır hale getirdik. Bu bölgemiz yeni yerleşim alanı ve okullar bölgesi olarak önemli bir bölgemiz. Ada Koleji, Ted Koleji ve Şehit Osman Kız İmam Hatip Lisesi ulaşım için bu caddelerimizi kullanıyor. Gülkent ve Gülkent 1. Caddelerde yolun bozuk ve yetersiz olması sebebiyle toplamda 1400 metre uzunluğundaki yolu 20 metreye genişlettik. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte bu caddelerimizin asfalt serimini de yaparak hizmete sunacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı da eşlik etti.

(Haber Merkezi)