Gülkent 1.Cadde’nin asfaltı tamamlandı

“Şehir içi ulaşımında konforunu artırmak için mevcut yolları yeniliyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi, Ada Koleji ve TED Koleji gibi okulların ulaşım yolu olan Gülkent 1.Cadde’nin asfalt serimini gerçekleştirdik. 1.110 metre uzunluğundaki caddemizi 14 metreye genişlettik. Özellikle, okullara ulaşım noktasında önemli bir yere sahip olan caddemize 3560 ton asfalt döktük. Bölge sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

