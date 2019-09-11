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Gülizar Karabacak toprağa verildi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'ın babaannesi Gülizar Karabacak (84) son yolculuğuna uğurlandı.

Gülizar Karabacak toprağa verildi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'ın babaannesi Gülizar Karabacak (84) son yolculuğuna uğurlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
Gülizar Karabacak toprağa verildi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'ın babaannesi Gülizar Karabacak (84) son yolculuğuna uğurlandı.

Satılmış Karabacak'ın eşi, Sadık ve Şahin Karabacak ile Zekiye Yıldırım ve Naile Kara'nın anneleri, Ali Karabacak'ın babaannesi, Berkan ve Emre Karabacak'ın nineleri Gülizar Karabacak, tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhume Karabacak'ın cenazesi ilk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna kondu. Burada düzenlenen cenaze töreni ile birlikte helallik alındı. Törenin ardından Çorum Merkez Büğet Köyü’ne götürülen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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