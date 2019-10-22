Gülizar Karabacak için can yemeği

Satılmış Karabacak'ın eşi, Sadık ve Şahin Karabacak ile Zekiye Yıldırım ve Naile Kara'nın anneleri, Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'in babaannesi Berkan ve Emre Karabacak'ın nineleri olan Gülizar Karabacak (84) geçtiğimiz Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Gülizar Karabacak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki törenin ardından ise merkeze bağlı Büğet Köyü’nde toprağa verilmişti.

Ali Karabacak ve Karabacak ailesi Gülizar Karabacak’ın vefatının 40’ı nedeniyle Mevlid-i Şerif ve can yemeği düzenledi. Önceki akşam Alis Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen mevlide Çorum eski Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Per. Albay Çetin Öcal, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Mehmet Ali Yıldırım, Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, İş Bankası Şube Müdürü Ali Rıza Kalkan, Sungurlu Mal Müdürü Türkay Odabaşı, Vergi Dairesi Muhasebe Müdürü Bahri İlhan, Vali Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdulhaluk Longa, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz, AK Parti ile CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sanayici, işadamı, esnaf, vatandaşlar ile aile üyeleri katıldı.

Din görevlileri ve Türkiye Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması birincisi Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Muhammet Yaşar Şahin tarafından Mevlid-i Şerif ile Kur’an-ı Kerim okunurken, Dede Arif Demiral tarafından da dua okundu.

Toplumun tüm kesimlerini buluşturan Mevlid-i Şerif ve can yemeği yenilen yemekle sona erdi. Programa katılan konuklar Ali Karabacak ve ailesine başsağlığı dileyerek teşekkür ederken, Gülizar Karabacak için Allah’tan rahmet dileklerini de iletme imkanı buldular.

(Volkan SINAYUÇ)