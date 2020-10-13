Gülhan Eke, tedavi altına alındı

Gülhan Eke’nin Çorum’da geçirdiği bir kaza nedeniyle kaldırıldığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği, tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda Çorum’a döneceğini ifade eden Gülhan Eke, tüm hastane doktor, hemşire ve görevlilerine de gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)