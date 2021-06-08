Güler Öngün vefat etti
Çorum Merkez Büyük Palabıyık Köyü’nden Refik Öngün’ün eşi, Hatice, Fikriye ve Muharrem Öngün’ün anneleri, Doktor Remzican Fakıoğlu ile Doktor Erhan Fakıoğlu’nun anneannesi Güler Öngün vefat etti.
Güncel 08.06.2021, 00:39
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Merhume Güler Öngün'ün cenazesi önceki gün öğlen saatlerinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak merkeze bağlı Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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