Güler: “Öğretmenlerin emeği asla ödenmez”

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu söyleyen YRP Merkez İlçe Başkanı Güler, öğretmenleri diğer mesleklerden farklı kılan en önemli özelliklerden birinin topluma faydalı bireyler yetiştirmiş olmaları olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Güler mesajında şu görüşlere yer verdi: “Özveri ve sabırla küçük yaşlardan itibaren insanları en doğru şekilde yetiştiren öğretmenlerin emekleri asla ödenmez. Her mesleğin temel taşını atan öğretmenler, kişileri en doğru şekilde yönlendirerek hayatlarına ışık olmuşlardır. Çünkü bir bireyin hayatı onlar için her şeyden önce gelmektedir. Canla başla topluma yararlı bireyler yetiştirmiş olmalarıdır. Bu nedenle öğretmenlerimiz hayatımızda çok önemli bir yere sahiptirler”

(Uğur GÖRKEM)

