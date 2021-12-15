Türk Halk Müziği’nin usta ismi, türküleri farklı yorumu ve bağlamasıyla bu toprakların ezgilerine kattığı eşsiz melodilerin sahibi Güler Duman, Çorum’da konser verecek.

Ünlü sanatçı Güler Duman, 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı ilimize gelerek Altınkaya Arena'da sahne alacak. Duman birbirinden güzel türkülerini Çorumlu hayranlarına seslendirecek.

Yanık sesi, güçlü yorumu ve bağlama çalmadaki ustalığıyla milyonların kalbini kazanan Güler Duman, derlediği çok sayıda türkünün yanı sıra kendi yazdığı eserlerle de hayranlık uyandırırken, konserin biletleri de Kah've Orman ve Sortie Turizm’da satışa sunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

