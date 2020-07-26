Son Dakika

Gül’den Şahiner’e ziyaret

Çorum Belediyesi eski Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Güncel 26.07.2020, 19:14
22
Gül’den Şahiner’e ziyaret

Samimi bir sohbet havasında geçtiği belirtilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, “Sayın Başkanıma nazik ziyareti için teşekkür ederim. Her zaman dostluğunu ve samimiyetini hissetmiş olduğumuz başkanım yine nezaketiyle bizi mutlu etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diler, dostluğu için ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
29°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 03:39
Güneş 05:25
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:09
Yatsı 21:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@