Gül’den Şahiner’e ziyaret
Çorum Belediyesi eski Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.
Güncel 26.07.2020, 19:14
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Samimi bir sohbet havasında geçtiği belirtilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, “Sayın Başkanıma nazik ziyareti için teşekkür ederim. Her zaman dostluğunu ve samimiyetini hissetmiş olduğumuz başkanım yine nezaketiyle bizi mutlu etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diler, dostluğu için ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.
(Haber Merkezi)
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