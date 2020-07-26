Gül’den Şahiner’e ziyaret

Samimi bir sohbet havasında geçtiği belirtilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, “Sayın Başkanıma nazik ziyareti için teşekkür ederim. Her zaman dostluğunu ve samimiyetini hissetmiş olduğumuz başkanım yine nezaketiyle bizi mutlu etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diler, dostluğu için ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)