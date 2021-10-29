Güldane Aşıla toprağa verildi

Merhum Mutaf Galip Aşıla’nın eşi, Yadigar Başoğlu, emekli öğretmen Mustafa Aşıla, Münevver Topuz ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla’nın anneleri olan Güldane Aşıla’nın cenazesi, saat 14.00’de Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YRP Genel Merkez yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, YRP İl Başkanı Yakup Taş, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ile vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

